Suite à l’obtention du label “Territoire French Impact” par l’Etat, Toulouse Métropole lance une nouvelle feuille de route dédiée à l’ESS : « Toulouse Métropole Impact > Construire la Métropole innovante, durable et solidaire de demain ». En partenariat avec le collectif Toulouse Métropole Impact mobilisant vingt acteurs du territoire, elle se donne pour ambition d’accompagner encore davantage le développement des activités économiques, des emplois de l’ESS et d’accélérer les transitions économique, sociale et écologique sur son territoire. Vous souhaitez prendre connaissance de cette nouvelle feuille de route et de ce que nous vous proposons en matière de parcours entreprise et d’animation de l’écosystème ESS local ? Nous vous invitons à le découvrir et à poser toutes vos questions à Nicole Miquel-Belaud, conseillère métropolitaine déléguée à l’ESS, à l’équipe de Toulouse Métropole en charge de l’ESS et de l’innovation sociale et aux membres du collectif : Le Mouvement Associatif Occitanie, France Active MPA Occitanie, MES Occitanie, URSCOP Occitanie Pyrénées, IéS, Synethic, Les Imaginations Fertiles… **En visioconférence** : [https://us02web.zoom.us/j/81441978113](https://us02web.zoom.us/j/81441978113#success)

LES IMAGINATIONS FERTILES 2 rue raymond lizop 31100 Toulouse Toulouse Ouest Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-19T12:30:00 2022-04-19T14:00:00