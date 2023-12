Quatuors à cordes Espaces Malraux, esplanade Rabelais Hérouville-Saint-Clair, 23 février 2024, Hérouville-Saint-Clair.

Hérouville-Saint-Clair Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 20:00:00

fin : 2024-02-23 21:00:00

Ce programme « Schubert, Schulhoff & Borodine » offre une traversée du XIXe siècle romantique jusqu’au XXe siècle post-romantique et se rapporte à la jeunesse de chaque compositeur.

Le concert s’ouvre ainsi sur le quatuor en ut mineur de Schubert, œuvre qui ne comporte qu’un seul mouvement (allegro assai) d’une dizaine de minutes. Composé en 1820, ce quatuor aux évocations tragiques fait écho à l’état d’âme du compositeur âgé de 23 ans, particulièrement tourmenté à cette période de sa vie.

Le programme se poursuit avec le saisissant quatuor à cordes en quatre mouvements du compositeur tchèque Erwin Schulhoff. Mort en déportation en 1942, Schulhoff laisse derrière lui une centaine de partitions parfois inachevées et souvent teintées de jazz ou du folklore de son pays. Son quatuor n°1 composé en 1924 témoigne alors des qualités de chambriste du compositeur, avec des mouvements brefs, expressifs et contrastés.

Le concert se conclut sur le célèbre quatuor à cordes en ré majeur d’Alexandre Borodine. Dédié à son épouse Ekaterina et en souvenir de leur rencontre, chacun des quatre mouvements suggère un amour passionné et inaltérable. Les parties de violoncelle et de violon semblent alors dialoguer et retranscrire les sentiments toujours plus forts entre les deux époux, et délivrent finalement un caractère des plus ardents à ce programme musical..

Espaces Malraux, esplanade Rabelais

Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie



