WOMAN AT WAR Espace culturel Robert-Doisneau, 25 février 2023, Meudon. WOMAN AT WAR Samedi 25 février, 14h30 Espace culturel Robert-Doisneau COMÉDIE DRAMATIQUE DE BENEDIKT ERLINGSSON AVEC HALLDORA GEIRHARDSDOTTIR… ISLANDE – 2018 – 1H41 – VOST Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale de l’aluminium, qui défigure son pays. Elle prend tous les risques pour protéger les Hautes Terres d’Islande… Mais la situation pourrait changer avec l’arrivée inattendue d’une petite orpheline dans sa vie… Lauréat de 2 Prix / festival de Cannes 2018 CYCLE CINÉMA SCANDINAVE SAMEDI 25 – 14H30

