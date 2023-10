Université Auguste-Rodin | Jeudi du CNRS | Les superpouvoirs de la musique Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Université Auguste-Rodin | Jeudi du CNRS | Les superpouvoirs de la musique Espace culturel Robert-Doisneau Meudon, 16 mai 2024, Meudon. Université Auguste-Rodin | Jeudi du CNRS | Les superpouvoirs de la musique Jeudi 16 mai 2024, 14h15 Espace culturel Robert-Doisneau Entrée gratuite Projections gratuites de documentaires à caractère scientifique coproduits par le CNRS Images, suivies d’un échange avec le réalisateur ou un chercheur en lien avec la thématique du film. Les progrès des neurosciences ont démontré l’impact incroyable de la musique sur notre cerveau, à chaque étape de notre vie, du foetus jusqu’au dernier âge. Antidote contre le stress, la douleur, les pertes de mémoire, mais aussi auxiliaire favorisant l’apprentissage du langage chez les enfants ou aidant à lutter contre la dyslexie, la musique peut être reconnue comme une nécessité biologique. Réalisé par Jacques Mitsch, 2022, 52 min.

Production Arte France, Compagnie des Phares & Balises.

Avec la participation de CNRS, RTS, RSI. Informations : uar@mairie-meudon.fr

