Anne Roumanoff – L’expérience de la vie Centre d’art et de culture Meudon, mercredi 22 mai 2024.

Anne Roumanoff – L’expérience de la vie Au profit de l’ONG Eliscare Mercredi 22 mai, 20h00 Centre d’art et de culture 30 € – spectacle et cocktail

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-22T20:00:00+02:00 – 2024-05-22T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-22T20:00:00+02:00 – 2024-05-22T23:00:00+02:00

Rejoignez-nous pour une soirée de rire et de solidarité au Centre d’Art et de Culture de Meudon! Nous avons le plaisir d’accueillir Anne Roumanoff pour une représentation exceptionnelle de son spectacle « L’expérience de la vie ».

Tous les bénéfices seront reversés à Elisecare et serviront à financer nos missions humanitaires en Arménie, notamment la mise en place d’un cordon sanitaire (formations de civils aux premiers secours) et le déploiement d’une clinique mobile dans la région du Syunik.

Centre d’art et de culture 15 boulevard des Nations-Unies, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://elisecare.org »}]

Spectacle Arménie