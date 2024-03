Atelier en plein air Musée d’art et d’histoire de Meudon Meudon, samedi 18 mai 2024.

Atelier en plein air Des ateliers artistiques pour les enfants proposés en continu, de 17h30 à 20h30, dans la cour du musée. Samedi 18 mai, 17h30 Musée d’art et d’histoire de Meudon Sans réservation

Des ateliers artistiques pour les enfants proposés en continu, de 17h30 à 20h30, dans la cour du musée.

Sans réservation – Gratuit – En continu.

Durée : 30 min.

Entrée libre et gratuite du musée et du jardin de sculptures jusqu’à 22h30.

Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 rue des Pierres 92190 Meudon Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 23 87 13 http://www.meudon.fr Le musée d’Art et d’Histoire est installé dans la maison occupée, de 1676 à 1700 par la comédienne Armande Béjart, épouse de Molière. Les collections du musée évoquent l’histoire de Meudon, la peinture de paysage aux XIXe et XXe siècles et la peinture et la sculpture de la seconde moitié du XXe siècle. Un parc agrémenté de sculptures contemporaines accompagne la demeure.

© Musée d’art et d’histoire de Meudon

