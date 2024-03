Balades photos nature printanières Hangar Y Meudon, lundi 15 avril 2024.

Balades photos nature printanières En partenariat avec l’Agence Territoriale Ile de France Ouest de l’Office National des Forêts, Gaëtan Photographe accompagnateur vous propose un programme thématique de sorties photos nature. 15 avril – 30 juin Hangar Y Gratuit (participation libre via Billet Web)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-15T09:30:00+02:00 – 2024-04-15T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-30T15:30:00+02:00 – 2024-06-30T18:30:00+02:00

15 avril & 26 mai :

balade autour des paysages forestiers et des oiseaux, construire des clichés autours des détails des arbres (feuilles, écorces., troncs), choisir le meilleur moment pour enclencher une prise de vue (par apport à la lumière, jeux d’ombres, l’environnement forestier..), repérer et mieux connaître les espèces d’oiseaux visibles.

8 mai :

balade autour du paysages des étangs de la forêt (jeux de reflets, associer flore et paysages).

9 & 30 juin :

Balade autour des insectes et libellules

autour des étangs de la Forêt de Meudon

& du soleil couchant (apprendre à faire de la macro photo, sublimer les paysages de la forêt au soleil couchant).

Hangar Y 9 avenue de Trivaux Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « gaetanhachette@gaetanhachette.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/balade-photo-nature-en-foret-de-meudon »}, {« type »: « link », « value »: « http://gaetanhachette.fr »}]

Gaetan Hachette