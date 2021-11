Esemble Tarab + Charla Banjara La croisée des Arts, 10 décembre 2021, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.

Esemble Tarab + Charla Banjara

La croisée des Arts, le vendredi 10 décembre à 20:30

Le Chantier, Centre de création des musiques du monde, vous propose une soirée exceptionnelle aux saveurs d’Orient, d’Inde, de Flamenco… avec deux concerts inoubliables : L’ENSEMBLE TARAB est inspiré par les musiques et danses de l’Inde et d’Afghanistan, de l’Orient arabo-turc et des Balkans, avec quelques clins d’œil à l’univers du jazz. Son répertoire est centré sur des compositions originales qui font la part belle aux improvisations modales et aux rythmes asymétriques. Le répertoire de Tarab comporte aussi des arrangements de pièces traditionnelles. Le désir commun de ces musiciens étant de développer un langage esthétique novateur et respectueux des traditions artistiques qu’il évoque. CHARLA BANJARA, entendre « conversation gitane ». Soit l’association du mot espagnol « charla » et du mot hindi « banjara » qui nomme le peuple gitan dans le Nord de l’Inde. Et dans cette création, c’est bien d’un dialogue qu’il s’agit entre des cultures, orientales, indiennes et gitanes. La musique classique persane conversant avec le cante jondo flamenco et les chants populaires kalbeliya des gitans du Rajasthan. La transe soufie côtoyant le duende, la tradition se mêlant à la « modernité ». La danse se combinant à la musique. L’improvisation étant maîtresse du jeu, guidée par l’émotion et l’inspiration de l’instant. Soit une création chaleureuse sous le signe du féminin et de la rencontre.

? Ven. 10/12/2021 ? La Croisée des Arts -Saint-Maximin ?️ Tarif soirée : 20€ 1er Concert – 20:30 – Ensemble Tarab 2ème Concert – 22:00 – Charla Banjara ?️ Réservation auprès du Chantier : ?‍? https://le-chantier.festik.net ☎️ 04 94 59 56 49

1 SOIRÉE, 2 CONCERTS ! Concert buissonnier hors-les-murs à la Croisée des Arts – Saint-Maximin

La croisée des Arts place malherbe saint-maximin Saint-Maximin-la-Sainte-Baume Var



