Pellegrue Pellegrue Gironde, Pellegrue Escargolades à la halle Pellegrue Pellegrue Catégories d’évènement: Gironde

Pellegrue

Escargolades à la halle Pellegrue, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Pellegrue. Escargolades à la halle 2021-07-30 20:00:00 – 2021-07-30

Pellegrue Gironde Pellegrue Concert gratuit du groupe Oldboys (reprises pop/rock) et animations à la halle. Au menu : escargolade et grillades. Apéritif offert avec les repas. Concert gratuit du groupe Oldboys (reprises pop/rock) et animations à la halle. Au menu : escargolade et grillades. Apéritif offert avec les repas. +33 5 56 61 30 21 Concert gratuit du groupe Oldboys (reprises pop/rock) et animations à la halle. Au menu : escargolade et grillades. Apéritif offert avec les repas. dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Pellegrue Étiquettes évènement : Autres Lieu Pellegrue Adresse Ville Pellegrue lieuville 44.74401#0.07926