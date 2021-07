Annecy Archives municipales Annecy Annecy, Haute-Savoie Escape Game : Un bienfaiteur disgracieux Archives municipales Annecy Annecy Catégories d’évènement: Annecy

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Archives municipales Annecy

Un Escape Game est un jeu d’énigmes qui se vit en équipe. Vous évoluez dans un lieu clos et thématisé. Vous devez résoudre une série de casse-têtes dans un temps imparti pour réussir accomplir une mission. Animation conduite par Yoann Guillet, archiviste.

Sur inscription obligatoire par mail ou par téléphone avant le 17 septembre.

Un séisme frappe le bassin annécien. Le bâtiment des Archives menace de s’effondrer. A partir des traces laissées par un juge du XVIIIe siècle, quittez le bâtiment au plus vite ! Archives municipales Annecy 3 rue du 27ème BCA Annecy Annecy Annecy Haute-Savoie

2021-09-17T16:00:00 2021-09-17T16:45:00;2021-09-17T18:00:00 2021-09-17T18:45:00;2021-09-18T12:00:00 2021-09-18T12:45:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:45:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:45:00;2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T12:45:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T14:45:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:45:00

