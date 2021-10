Montmirail Montmirail Montmirail, Sarthe ESCAPE GAME – LES PRISONNIERS DE RICHARD COEUR DE LION Montmirail Montmirail Catégories d’évènement: Montmirail

Sarthe

ESCAPE GAME – LES PRISONNIERS DE RICHARD COEUR DE LION Montmirail, 30 octobre 2021, Montmirail. ESCAPE GAME – LES PRISONNIERS DE RICHARD COEUR DE LION 2021-10-30 17:30:00 – 2021-10-30 20:30:00 Place du Château Château de Montmirail –

Montmirail Sarthe 1194.

Richard Cœur de Lion assiège Montmirail et vous fait prisonnier dans les cachots.

Saurez-vous vous en échapper avant votre exécution?

Vous n’avez qu’une heure…

Deux sessions seront proposées, une de 17h30 à 18h30 et une autre de 19h30 à 20h30.

Partie de 4 à 6 joueurs. Réservation en ligne sur le site internet www.chateaudemontmirail.com.

