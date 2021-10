Simandre Simandre Saône-et-Loire, Simandre Escape Game Les Amants du Lion d’Or Simandre Simandre Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Simandre

Escape Game Les Amants du Lion d’Or Simandre, 30 octobre 2021, Simandre. Escape Game Les Amants du Lion d’Or 2021-10-30 10:00:00 – 2021-11-03 19:30:00 Salle de bal du Lion d’Or 87, rue du 19 mars 1962

Simandre Saône-et-Loire Simandre 10 20 EUR Les Amants du Lion d’Or … ou “L’étonnante et tragique histoire de Jeanne et Théodore” L’escape Game du Lion d’Or a ré ouvert ses portes. Venez découvrir les Roméo et Juliette de Simandre dans l’ancienne salle de bal du Lion d’Or. Vous aurez une heure pour vous déconnecter de la réalité, remonter dans le temps et vous plonger dans leur histoire. Avec vos amis, en famille, coopérer, jouer, résoudre une énigme inspirée par le village. De 2 à 10 joueurs, à partir de 10 ans

Réservation sur le site www.liondor.org lesaccordsduliondor@gmail.com +33 3 85 37 77 67 https://www.liondor.org/ Les Amants du Lion d’Or … ou “L’étonnante et tragique histoire de Jeanne et Théodore” L’escape Game du Lion d’Or a ré ouvert ses portes. Venez découvrir les Roméo et Juliette de Simandre dans l’ancienne salle de bal du Lion d’Or. Vous aurez une heure pour vous déconnecter de la réalité, remonter dans le temps et vous plonger dans leur histoire. Avec vos amis, en famille, coopérer, jouer, résoudre une énigme inspirée par le village. De 2 à 10 joueurs, à partir de 10 ans

Réservation sur le site www.liondor.org dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Saône-et-Loire, Simandre Autres Lieu Simandre Adresse Salle de bal du Lion d'Or 87, rue du 19 mars 1962 Ville Simandre lieuville 46.62347#4.98866