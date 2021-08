Saint-Gaudens Archives départementales de la Haute-Garonne - Antenne du Comminges Haute-Garonne, Saint-Gaudens ESCAPE GAME – JEUNE PUBLIC – « Le retour du grimoire empoisonné » [SAINT-GAUDENS] Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges Saint-Gaudens Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Un Escape Game pour les 11-14 ans ——————————— Un grave danger plane sur les Archives : un grimoire porteur d’un étrange poison a contaminé les équipes. Une seule solution : chercher la recette puis les ingrédients afin de réaliser un antidote. 3 équipes relèveront le défi en 1 heure top chrono ! Animé par les agents des Archives. ### Infos pratiques * **Qui ?** Adolescents de 11 à 14 ans * **Quand ?** Jeudi 4 novembre 2021, à partir de 13h30. Trois sessions de jeu possibles : 13h30-14h30 / 15h-16h / 16h30-17h30. * **Où ?** Antenne du Comminges. Espace Pégot – 31800 Saint-Gaudens. Parking GRATUIT Jean Pégot. * **Comment réserver ?** [[https://services.haute-garonne.fr/](https://services.haute-garonne.fr/)](https://services.haute-garonne.fr/) [rubrique « Archives départementales »]. **Gratuit. Sur réservation.** Les activités culturelles des Archives départementales de la Haute-Garonne se dérouleront dans le respect des conditions sanitaires en vigueur : * Port du masque obligatoire dès 11 ans. * Distanciation physique lors des déplacements. * Gel hydro alcoolique mis à disposition. * Présentation obligatoire du Pass sanitaire à l’entrée pour toutes personnes à partir de 12 ans. **Pour plus d’informations :** 05 34 32 50 90. Courriel : [[antenne.archives@cd31.fr](mailto:antenne.archives@cd31.fr)](mailto:antenne.archives@cd31.fr)

C'est Halloween ! Pour les amateurs de frissons et de défis, rdv aux Archives. Casse-têtes, énigmes, embouches et surprises sont au programme pour venir à bout d'un étrange phénomène !

2021-11-04T13:30:00 2021-11-04T14:30:00;2021-11-04T15:00:00 2021-11-04T16:00:00;2021-11-04T16:30:00 2021-11-04T17:30:00

