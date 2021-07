Soissons Soissons Aisne, Soissons Escape Game à l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes Soissons Soissons Catégories d’évènement: Aisne

Soissons

Escape Game à l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes Soissons, 19 août 2021-19 août 2021, Soissons. Escape Game à l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes 2021-08-19 20:30:00 – 2021-08-19

Soissons Aisne Vous êtes invités à une visite guidée de l’abbaye, mais le guide…. Vous êtes invités à une visite guidée de l’abbaye, mais le guide…. Vous êtes invités à une visite guidée de l’abbaye, mais le guide…. S.Cambon – GrandSoissons Agglomération dernière mise à jour : 2021-07-17 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Soissons Étiquettes évènement : Autres Lieu Soissons Adresse Ville Soissons