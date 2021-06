Gouville-sur-Mer Gouville sur Mer Gouville-sur-Mer, Manche Escapade normande Gouville sur Mer Gouville-sur-Mer Catégories d’évènement: Gouville-sur-Mer

du lundi 19 juillet au dimanche 15 août à Gouville sur Mer

4 séjours de 7 jours entre le 19 juillet et le 15 août 2021 Un site particulièrement apprécié pour sa situation et son environnement naturel préservé. Au programme : Approche du poney ou char à voile, randonnée pédestre, randonnée en VTC, baignade, pêche à pied, grands jeux etc.

500 € Transport inclus

