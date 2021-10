Cadillac Cadillac Cadillac, Gironde Escapade croisière et bicyclette à Cadillac Cadillac Cadillac Catégories d’évènement: Cadillac

Gironde

Escapade croisière et bicyclette à Cadillac Cadillac, 27 octobre 2021, Cadillac. Escapade croisière et bicyclette à Cadillac 2021-10-27 09:30:00 – 2021-10-27 17:00:00 Office de Tourisme du Pays de Cadillac 2 rue du cros

Cadillac Gironde EUR 19 Laissez la voiture au garage ! Embarquez plutôt votre vélo au départ de Bordeaux pour savourer les berges de Garonne entre Portets et Cadillac à la rencontre des enfants du fleuve.

Au départ de la gare de Bordeaux embarquez avec votre vélo à bord du TER qui vous laissera à Portets (ligne Bordeaux-Langon). De là, vous longerez la Garonne tout en évitant soigneusement la D 10. Arrivés à Cadillac, vous pourrez flâner dans les rues de cette ville-neuve du Moyen-Age, visiter le château Ducal où se dresse actuellement une exposition sur les Cadets de Gascogne. Pour le retour, vous prendrez le bateau au départ de Cadillac vers Bordeaux à bord du Burdigala ; vous découvrirez les richesses de nos paysages au fil des eaux de notre grand fleuve.

Possibilité d’effectuer la croisière au départ de Bordeaux, débarquer avec les vélos à Cadillac et rentrer à vélo vers Portets puis Bordeaux en train. OTPCP dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Cadillac, Gironde Autres Lieu Cadillac Adresse Office de Tourisme du Pays de Cadillac 2 rue du cros Ville Cadillac lieuville 44.69293#-0.42533