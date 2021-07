escamas de plata y oro LE TRITON, 21 octobre 2021-21 octobre 2021, Les Lilas.

escamas de plata y oro

LE TRITON, le jeudi 21 octobre à 20:30

EN PARTENARIAT AVEC LA COMPAGNIE CAMBALACHE Suite à un voyage initiatique à Santiago delEstero “Terre Mère de la Chacarera”, Aurélie Gallois, Carmela Delgado et Juan Cruz Suarez se sont engagés dans une création collective qui les a amenés à confronter leurs héritages musicaux et réaliser un échange artistique profond faisant naître ainsi leur propre langage à partir de compositions inédites inspirées de la musique traditionnelle argentine. Apres cinq années d’explorations musicales, concerts et résidences, le projet aboutit dans l’enregistrement du premier album d’Escamas de Plata y Oro, dans lequel ils font fusionner leurs différentes cultures créant un son tout à fait authentique et actuel propre à l’évolution des musiques du monde. Avec les arpèges syncopées du guitariste sur des rythmes du nord-ouest argentin, l’exquise musicalité d’une violoniste qui dénue multiples sources dans son jeu, l’extravagant univers de la bandonéoniste imprégnée de sonorités cristallines, le poète viendra chanter sur la profonde pulsation du bombolegüero et des percussions latines. A la découverte d’un nouveau langage musical, enivrant et délicieux vous partirez dans un voyage musical sans pareil, celui ”d’Escamas de Plata y Oro” musique actuelle argentine.

Tarif E (20€, 15€, 12€, 8€)

MUSIQUE ACTUELLE ARGENTINE

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-21T20:30:00 2021-10-21T22:00:00