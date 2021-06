Bordeaux Ponton d'Honneur, Bordeaux, Gironde Escale du voilier Le Marité Ponton d’Honneur, Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Escale du voilier Le Marité Ponton d’Honneur,, 17 juin 2021-17 juin 2021, Bordeaux. Escale du voilier Le Marité

du jeudi 17 juin au dimanche 20 juin à Ponton d’Honneur,

**LE MARITÉ : Classe A – Trois-mâts goélette** Plus grand voilier en bois français, le Marité porte le diminutif de Marie-Thérése Le Borgne, fille de l’armateur et marraine du bateau. Mis à l’eau pour la première fois en 1923, ce voilier de 45 mètres était destiné au travail de morutier. A la veille de la seconde guerre mondiale, le Marité, ayant enregistré plusieurs campagnes de pêche médiocres, est réduit à faire du cabotage entre les îles Féroé et le Danemark, transportant du charbon et des toisons de moutons.

5€ – gratuit pour les moins de 5ans – durée 25 mn – 12 créneaux horaires/jour

Durant Bordeaux Fête le Vin, du 17 au 20 juin 2021, Le Marité accostera dans le Port de la Lune, amarré au Ponton d’Honneur. Ponton d’Honneur, Quai Richelieu 33000 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Centre Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-17T10:00:00 2021-06-17T18:30:00;2021-06-18T10:00:00 2021-06-18T18:30:00;2021-06-19T10:00:00 2021-06-19T18:30:00;2021-06-20T10:00:00 2021-06-20T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Ponton d'Honneur, Adresse Quai Richelieu 33000 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Ponton d'Honneur, Bordeaux