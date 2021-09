Escale de voiliers – Armada de l’espoir Loctudy, 5 octobre 2021, Loctudy.

Escale de voiliers – Armada de l’espoir 2021-10-05 – 2021-10-06

Loctudy Finistère Loctudy

Depuis 2009, des jeunes du Centre d’instruction naval (CIN) de Brest et d’établissements bretons prennent la mer quelques jours le long des côtes bretonnes lors de l’Armada de l’espoir. Ils découvrent, par cet embarquement, la richesse et les valeurs du monde maritime et se forment à l’école de la mer. Cette aventure maritime éducative les confronte à la mer, environnement changeant et complexe auquel il faut s’adapter sans cesse. L’objectif de cette traversée est d’allier mixité sociale et découverte du monde maritime. Nous voulons permettre aux jeunes de prendre conscience des valeurs que la mer transmet : esprit d’équipage, solidarité, goût de l’effort, respect de l’environnement, pour leur offrir la possibilité de découvrir de nouveaux horizons mais également de susciter ou consolider des vocations dans ce domaine. En 2019, grâce à la participation de 11 voiliers, plus de 90 jeunes ont mis le cap sur Loctudy depuis Brest. L’Armada de l’Espoir revient en 2021 pour une nouvelle édition. Cette année, les voiliers participants seront majoritairement ceux de la Marine : les deux goélettes Belle-Poule et Etoile, le Mutin, la GrandeHermine, le Virginie Heriot et le Hosanna, le voilier du CIN Atout-Chance, mais aussi ceux de ses partenaires : le Skeaf, la Nébuleuse, le Corentin et la Recouvrance. L’embarquement à bord de ces voiliers est proposé aux élèves du CIN de Brest, mais également à de jeunes adolescents de l’Etablissement public pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE), de l’IFAC à Brest, d’associations et de missions locales du pays de Brest, ainsi qu’à des élèves de lycées professionnels maritimes bretons (LPM Paimpol, Le Guilvinec et Nantes) et du Lycée Vauban de Brest. L’Armada appareillera cette année de Brest le 04 octobre. Les 11 voiliers qui participent à cette navigation feront une escale à Loctudy, pour revenir à Brest le 07 octobre au soir. Les élèves passeront une dernière nuit dans le voilier avant d’accoster le vendredi 08 octobre au matin. Les voiliers reprendront ensuite la mer pour rejoindre leurs ports d’attaches respectifs.

+33 2 98 82 37 99

