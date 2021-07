Ersatz Théâtre Victor Hugo, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Bagneux.

Ersatz

Théâtre Victor Hugo, le mardi 27 juillet à 19:00

Avec _Ersatz_, Julien Mellano, que nous avons déjà accueilli à plusieurs reprises, propose une projection librement fantasmée de l’homme de demain. Vision d’un monstre possible, résultat saugrenu issu de l’alchimie entre l’homme et la machine, ce spécimen solitaire peut apparaître comme le vestige bancal d’un futur désenchanté. Dans une anticipation sans parole, Julien Mellano sonde la réalité virtuelle par le truchement du détournement d’objets. Entre performance amusante et farce dérangeante, il invite les spectateurs dans un jeu de piste drôle et mystérieux, où le langage s’articule à partir des bricolages retors et des effets spéciaux de poche dont il a le secret. Loin d’un discours bien ordonné sur l’avenir, Ersatz chemine dans un monde trouble où le futur est déjà présent. L’absurde et le miracle se toisent et se tissent dans un trou noir pour rejoindre le point de fuite de notre humanité qu’elle soit réelle, virtuelle ou augmentée. _Un humour pince-sans-rire, diablement irrésistible._ TÉLÉRAMA _Une expérience fascinante._ LE MONDE

Avec Ersatz, Julien Mellano propose une projection librement fantasmée de l’homme de demain.

Théâtre Victor Hugo 14 avenue Victor Hugo 92220 Bagneux Bagneux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-27T19:00:00 2021-07-27T20:00:00