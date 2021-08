Vire Normandie Marché de Vire Calvados, Vire Normandie Équitour : le Van des Équidays vient à votre rencontre Marché de Vire Vire Normandie Catégories d’évènement: Calvados

le vendredi 1 octobre à 08:00

De juillet à octobre, le Van des Équidays se rendra dans plusieurs manifestations ou sur des marchés dans tout le Calvados. L’objectif ? Présenter et expliquer le programme des Équidays qui se dérouleront du 23 au 28 octobre 2021 dans tout le Calvados. En attendant, pour en savoir plus sur les Équidays, rendez-vous sur [equidays.fr](https://www.equidays.fr/) !

Entrée libre

Le 1 octobre, le Van des Équidays (et toute son équipe) sera à Vire à l'occasion du marché.

2021-10-01T08:00:00 2021-10-01T13:00:00

