Clermont-Ferrand Clermont (environs - le lieu exact sera fixé en fonction de la météo,en extérieur de préférence) Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Equinoxe d’automne – Mabon Clermont (environs – le lieu exact sera fixé en fonction de la météo,en extérieur de préférence) Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

Equinoxe d’automne – Mabon Clermont (environs – le lieu exact sera fixé en fonction de la météo,en extérieur de préférence), 26 septembre 2021, Clermont-Ferrand. Equinoxe d’automne – Mabon

Clermont (environs – le lieu exact sera fixé en fonction de la météo, en extérieur de préférence), le dimanche 26 septembre à 13:00

Dans cette belle énergie de la fin de l’été, nous vous invitons à venir célébrer l’abondance de nos récoltes et nous préparer à la transformation nécessaire pour entrer dans la période sombre de l’année sereinement. Nous prévoyons de finir vers 17h00. Possibilité de poursuivre par un goûter festif en mode “Auberge espagnole” pour ceux qui le souhaitent. Au plaisir de partager ce moment avec vous, Lydie & Fabienne

Prix : 20€ (enfants gratuit) Penser à vous inscrire, pour pouvoir vous accueillir au mieux (merci de votre compréhension).

Ô Cœur de la Nature des Femmes vous invite à venir célébrer l’Equinoxe, la fête de Mabon. Clermont (environs – le lieu exact sera fixé en fonction de la météo,en extérieur de préférence) Clermont Ferrand Clermont-Ferrand Puy-de-Dome

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-26T13:00:00 2021-09-26T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Autres Lieu Clermont (environs - le lieu exact sera fixé en fonction de la météo,en extérieur de préférence) Adresse Clermont Ferrand Ville Clermont-Ferrand lieuville Clermont (environs - le lieu exact sera fixé en fonction de la météo,en extérieur de préférence) Clermont-Ferrand