### JOURNÉES KRUMP & DANSE CONTEMPORAINE ### PARVIS DU CDBM **Vendredi 16 et samedi 17 juillet 2021-19h** **Spectacle petite forme (25 mn) inspiré de EPURRS, chorégraphie Fabrice Lambert** Vendredi 16 juillet, 19h Samedi 17 juillet, 19h • 20-25 mn • Sur le parvis du CDBM • Entrée libre Petite forme Krump, tirée de la création de Fabrice Lambert EPURRS, avec deux danseurs. Centre des bords de Marne 2 rue de la Prairie 94170 Le Perreux-sur-Marne Le Perreux-sur-Marne Parc du Perreux Val-de-Marne

