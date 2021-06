Épinal Épinal Épinal, Vosges EPI ‘SHOW Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Épinal Vosges Dîne-spectacle, défilés, jeux, shopping Seules les 240 premières personnes qui auront réservé une table de 6 convives d’ici lundi matin pourront y assister ! Il n’y aura pas de places pour tout le monde mais nous comptons sur vous pour faire passer le message et nous aider à ce que cette soirée exclusive soit un véritable succès.

Vous pouvez réserver une table pour vous, votre famille, vos amis ou vos clients préférés !

