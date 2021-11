Épernay Avenue de Champagne Épernay, Marne La mythique parade automobile d’Epernay Avenue de Champagne Épernay Catégories d’évènement: Épernay

La mythique parade automobile d’Epernay Avenue de Champagne, 12 décembre 2021 08:30, Épernay. Dimanche 12 décembre, 08h30 Sur place Entrée libre Animations & illuminations sur l’avenue de Champagne, ateliers ainsi que le grand rendez-vous de la parade automobile qui clôturera ces trois jours de festivités autour de l’art de vivre champenois. L’incontournable parade automobile d’Epernay : l’un des plus grands rassemblements de voitures anciennes de l’Est de la France Pour les clôturer les festivités des Habits de Lumière, l’Avenue de champagne d’Epernay accueille comme chaque année une grande parade de véhicules anciens. Partage et convivialité sont les mots d’ordre de ce grand défilé qui rassemblent des centaines de véhicules d’exception. De la somptueuse voiture de maître au camion de pompier d’époque, en passant par la « young timer » populaire, c’est toute l’histoire de l’automobile qui est convoquée ! Un rendez-vous mythique depuis plus de 20 ans pour collectionneurs et amateurs dans l’atmosphère si particulière de la ville d’Epernay et de sa prestigieuse avenue de Champagne ! Informations pratiques : Dimanche 12 décembre 2021 de 8h30 à 12h Exposition des voitures sur l’esplanade Charles-de-Gaulle puis défiler dans les rues d’Epernay, en passant par l’avenue de Champagne. Retrouvez le programme des festivités sur habitsdelumiere.epernay.fr Avenue de Champagne avenue de champagne 51200 51200 Épernay Marne dimanche 12 décembre – 08h30 à 12h00

