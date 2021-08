Les Houches Les Houches Haute-Savoie, Les Houches ENVERGURE – spectacle Bib’en Scènes Les Houches Les Houches Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Les Houches

ENVERGURE – spectacle Bib’en Scènes Les Houches, 29 septembre 2021, Les Houches. ENVERGURE – spectacle Bib’en Scènes 2021-09-29 18:30:00 18:30:00 – 2021-09-29 Espace Olca – Salle de congrès/séminaires/spectacles 267 r du Mont Blanc

Les Houches Haute-Savoie Un spectacle irrésistible de fantaisie, une friandise à fois

fraîche, douce et drôle par la Compagnie Octopus, durée 50 min. biblioleshouches@cc-valleedechamonixmb.fr +33 4 50 54 65 08 http://www.mediatheques-valleedechamonix.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-09 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Les Houches Autres Lieu Les Houches Adresse Espace Olca - Salle de congrès/séminaires/spectacles 267 r du Mont Blanc Ville Les Houches lieuville 45.89154#6.79832