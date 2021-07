Entrez dans la danse Canal de l’Ourcq, 7 août 2021-7 août 2021, Paris.

Danser ! Un programme de cigale, mais n’en a-t-on pas besoin après ces si longs mois de morosité ? Entrainé dans la dynamique de sa saison Impulsion, l’Orchestre Symphonique Divertimento propose un concert entièrement dédié à la danse, muse éternelle de la musique. Pour sept musiciens et durant une quarantaine de minutes, s’enchaînent huit compositeurs de styles et de contrées différents. Avec quelques grands classiques comme le _Clair de Lune_ écrit par Claude Debussy, danse impressionniste qui entraîne l’esprit dans le mouvement d’une rêverie, et qui introduit au _Ballet_ extrait de la _Petite suite_. Avec aussi quelques Russes, rois absolus des ballets, comme Piotr Illich Tchaïkovsky et son _Trepak_ ou Alexandre Borodine et sa _Danse_ du _Prince Igor_. Un peu du XXème siècle aussi, avec la chanson _America_ du compositeur et pianiste Léonard Bernstein. Quelques visions d’ailleurs, avec Edvard Grieg et sa _Danse symphonique Norvégienne op. 35 n°3_, avant Johannes Brahms et ses _Danses Hongroises n°1_… Et de la fête enfin ! Grâce à Georges Bizet, son _Carillon_ puis sa _Farandole_. De quoi redonner à nos corps endormis l’envie de se déhancher, de danser à deux, à trois, à mille. Ou tout simplement, laisser la musique danser dans nos oreilles. **Distribution** Orchestre Symphonique Divertimento Zahia Ziouani, Direction **Programme** Modest Moussorgski Gopak, extrait de La Foire de Sorochyntsi Alexandre Borodine Danses Polovtsiennes n°2, extrait du Prince Igor Piotr Illich Tchaïkovsky Danse russe « Trepak », extrait de Casse-Noisette Edvard Grieg Danse symphonique Norvégienne op. 35 n°3 Johannes Brahms Danses Hongroises n°1 Claude Debussy Claire de Lune, extrait de la Suite bergamasque, FL75 Claude Debussy Ballet, extrait de la Petite suite, L65 Camille Saint-Saëns Rêverie du soir, extraite de la Suite Algérienne, op. 60 Georges Bizet Carillon, extrait de L’Arlésienne, suite n°1 Georges Bizet Farandole, extrait de L’Arlésienne, suite n°2 Léonard Bernstein America, extrait de West Side Story

Canal de l’Ourcq Quai de Loire 75019 Paris Paris Quartier de la Villette Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-07T10:00:00 2021-08-07T20:00:00