Guyancourt SQY Cub Guyancourt, Yvelines Entrepreneurs et protocole sanitaire : vos nouvelles obligations : parlons-en ! SQY Cub Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Yvelines

Entrepreneurs et protocole sanitaire : vos nouvelles obligations : parlons-en ! SQY Cub, 21 septembre 2021, Guyancourt. Entrepreneurs et protocole sanitaire : vos nouvelles obligations : parlons-en !

SQY Cub, le mardi 21 septembre à 09:30

Nouvelle composante de la vie en entreprise, la crise sanitaire est un vrai casse-tête pour les chefs d’entreprise qui doivent repenser leur organisation logistique et humaine au plus vite. Comment faire pour trouver des solutions adaptées à l’activité de l’entreprise, efficaces et fiables, tout en respectant les nouvelles directives sanitaires ? Jusqu’où va la responsabilité de l’employeur ? Comment y voir clair sur les droits et les devoirs du chef d’entreprise envers ses salariés à l’heure où tous les standards vacillent ? _En partenariat avec le MEDEF Yvelines_

Participation gratuite – Inscription obligatoire

En partenariat avec le MEDEF Yvelines SQY Cub 3 avenue du centre, Guyancourt Guyancourt Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-21T09:30:00 2021-09-21T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Guyancourt, Yvelines Autres Lieu SQY Cub Adresse 3 avenue du centre, Guyancourt Ville Guyancourt lieuville SQY Cub Guyancourt