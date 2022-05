Entreprendre au féminin Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines, 7 juin 2022, Trappes.

Entreprendre au féminin

Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines, le mardi 7 juin à 14:00

Les femmes souhaitant créer leur activité sont de plus en plus nombreuses, cependant la création de son propre emploi nécessite d’être accompagnée et soutenue dans la construction de son projet. Venez vous informer sur l’aide apportée aux femmes porteuses de projet par l’association CréActives. **Animé par des bénévoles de Créactives** **INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 01 34 82 82 61**

Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines 1 rue des Hêtres, Trappes Trappes Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-07T14:00:00 2022-06-07T16:00:00