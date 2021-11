Entrelacs Belfort, 19 février 2022, Belfort.

CIE ANIMA THÉÂTRE

Le spectacle commence dès l’entrée du théâtre : dès cet instant le premier lien est noué qui mène au cœur d’un cocon confortable, espace de partage et de sensations. La pièce, qui est tout autant une installation plastique, parle de liens, ceux qui unissent les êtres, et notamment ceux qui unissent des parents et leurs enfants, de l’idée de la maternité à la naissance. Les fils tendus, tricotés, brodés, tissés, véritables sculptures textiles, sont la trame de ces entrecroisements humains et artistiques. Une immersion hors du commun, où chacun, petit ou grand, peut prendre le temps de la découverte. « Les plus petits se lèvent, fascinés par les objets insolites qui peuplent le plateau. Les enfants plus grands sont captivés par la force esthétique du spectacle. […] On entre dans le spectacle comme on en sort, avec beaucoup de douceur et de poésie. Magnifique. » Sonia Garcia Tahar, Vaucluse matin, Avril 2018.

