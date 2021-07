Pagnoz Pagnoz Jura, Pagnoz Entre Vignes et Vestiges – circuit à la découverte du Val d’Amour Pagnoz Pagnoz Catégories d’évènement: Jura

Pagnoz Jura Pagnoz Circuit à la découverte du Val d’Amour sur la journée.

Réservation fortement conseillée.

Rendez-vous à 11h00 au pied du château de Vaulgrenant à Pagnoz pour la visite guidée. Durée de la visite guidée 1h00. Port Lesney : visite libre du village. Restaurant (réservation à la charge des participants) ou pique-nique en bord de loue. Rendez-vous à 16h30 pour la visite guidée de la vigne conservatoire à Champagne-sur-Loue, puis dégustation. Durée de la visite guidée 1h00

