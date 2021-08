Chenecey-Buillon Chenecey-Buillon Chenecey-Buillon, Doubs Entre serre et jardin Chenecey-Buillon Chenecey-Buillon Catégories d’évènement: Chenecey-Buillon

Doubs

Entre serre et jardin Chenecey-Buillon, 17 septembre 2021, Chenecey-Buillon. Entre serre et jardin 2021-09-17 – 2021-09-17 Parc 20, rue de l’église

Chenecey-Buillon Doubs Chenecey-Buillon Un lopin de slow cirque où tout pousse à sourire. Ces deux là n’ont rien en commun. Leur apparence, leur caractère, leurs buts : tout les oppose. D’un côté, un échalas dégingandé à la vivacité désorganisée. De l’autre, un trapu à l’intelligence de la paresse. Au milieu, des outils de jardin, détournés avec facétie et virtuosité, leur volent parfois la vedette. n.chiari@cclouelison.fr Un lopin de slow cirque où tout pousse à sourire. Ces deux là n’ont rien en commun. Leur apparence, leur caractère, leurs buts : tout les oppose. D’un côté, un échalas dégingandé à la vivacité désorganisée. De l’autre, un trapu à l’intelligence de la paresse. Au milieu, des outils de jardin, détournés avec facétie et virtuosité, leur volent parfois la vedette. dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Détails Catégories d’évènement: Chenecey-Buillon, Doubs Autres Lieu Chenecey-Buillon Adresse Parc 20, rue de l'église Ville Chenecey-Buillon lieuville 47.14177#5.95652