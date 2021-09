Lille La MAVA Lille, Nord Entre 15h et 15h30 La MAVA Lille Catégories d’évènement: Lille

Si mentir est un plaisir, regarder un menteur professionnel peut être aussi jubilatoire. A la condition de ne pas se prendre les pieds dans le tapis. Surtout vers quinze heures, quinze heures trente. Infos et Réservations sur [www.lamava.fr](http://www.lamava.fr) Présentation du Pass Sanitaire obligatoire

Entrée : 8€ ( + 1€ carte de membre) / 6€ – de 10 ans

Dimanche 3 Octobre à 16h à La MAVA, Les Compagnons des Planches vous présentent : Entre 15h et 15h30 La MAVA 34 rue du Long Pot Lille Fives Nord

2021-10-03T16:00:00 2021-10-03T18:00:00

