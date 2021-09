Roubaix Le Conservatoire de Roubaix Nord, Roubaix Ensemble ! Orchestre de l’ESMD dir. Arie Van Beek Le Conservatoire de Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Ensemble ! Orchestre de l’ESMD dir. Arie Van Beek Le Conservatoire de Roubaix, 24 septembre 2021, Roubaix. Ensemble ! Orchestre de l’ESMD dir. Arie Van Beek

Le Conservatoire de Roubaix, le vendredi 24 septembre à 19:00

Le Conservatoire de Roubaix accueille l’ESMD pour un programme qui met en lumière la musique du début du XXe siècle, qui sent venir un vent nouveau d’outre-Atlantique et se laisse gagner par la fièvre du jazz naissant ainsi que de la danse. Des œuvres de Stravinsky, Milhaud et Martinu, qui traduisent l’effervescence artistique de l’entre-deux-guerres où se croisent et s’hybrident les influences de la vieille Europe et du Nouveau-Monde avec le jazz, où l’imaginaire s’envole pour nous proposer un conte qui donne vie aux ustensiles de cuisine ou encore un récit de la création du monde selon des légendes africaines… **Programme** Igor Stravinsky – _Ragtime_ (1918) Darius Milhaud – _La création de monde_ – ballet (1923) Bohuslav Martinu – _La revue de cuisine_ (1927) Bohuslav Martinu – _Jazz suite_ (1928) _Orchestre des étudiants de l’ESMD_ _Dir.Arie van Beek, directeur musical de l’Orchestre de Picardie_ **Présentation du pass sanitaire requis à l’entrée**

Gratuit

Concert de l’orchestre de l’ESMD dirigé par Arie van Beek Le Conservatoire de Roubaix 80 rue de Lille, Roubaix Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T19:00:00 2021-09-24T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Le Conservatoire de Roubaix Adresse 80 rue de Lille, Roubaix Ville Roubaix lieuville Le Conservatoire de Roubaix Roubaix