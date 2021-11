« ENSEMBLE » DE FABIO MARRA Le Mans, 10 décembre 2021, Le Mans.

« ENSEMBLE » DE FABIO MARRA Salle des concerts 52 Rue du Port Le Mans

2021-12-10 21:00:00 – 2021-12-10 22:30:00 Salle des concerts 52 Rue du Port

Le Mans Sarthe

EUR 10 20 ENSEMBLE

de Fabio MARRA

avec

Catherine Arditi, Sonia Palau,

Floriane Vincent, Fabio Marra.

Isabella, est une femme déterminée, elle vit avec son fils Miquélé, un jeune homme simple d’esprit, impulsif et généreux.

Cette relation fusionnelle entre une mère et son fils nous parle d’attachement, de sacrifice, avec un mélange de tendresse et d’ironie.

Que se passe-t-il aujourd’hui quand quelqu’un a besoin de nous parce qu’il ne rentre pas dans le cadre ?

Sommes –nous prêts à accepter la différence ?

«Fabio Marra sensibilise avec finesse et générosité le public, des comédiens qui trouvent constamment le regard exact qui nous émeut. Et l’on entre encore avec plus d’émotion dans leur jeu…» Télérama.

«Sans moralisme ni angélisme, mais avec humour et bienveillance.» Le Parisien.

«Excellence de la distribution» Le Figaro.

« ENSEMBLE » de Fabio Marra

acthalia@hotmail.fr https://acthalia.com/

