ENS – LE CIRCUIT DES COMBES PAR LA CHAPELLE, 24 avril 2021-24 avril 2021, Boutenac.

ENS – LE CIRCUIT DES COMBES PAR LA CHAPELLE 2021-04-24 09:30:00 – 2021-04-24 17:30:00

Boutenac 11200 Boutenac

Boutenac / Narbonnais

8 km / Moyen / + 8 ans

RDV place de l’église (43.147466, 2.791869)

Cette belle balade paysagère et naturaliste nous permettra d’apprécier la diversité précoce du maquis et de la garrigue, et de superbes belvédères sur les Corbières et la plaine viticole.

Prévoir pique-nique. Un apéritif sera offert par l’association Les amis de la chapelle.

