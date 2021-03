ENS – COMME UNE BOUTEILLE A LA MER…, 20 avril 2021-20 avril 2021, Fleury.

ENS – COMME UNE BOUTEILLE A LA MER… 2021-04-20 – 2021-04-20

Fleury 11560 Fleury

Fleury-d’Aude (Les Cabanes de Fleury) / Narbonnais

3 km / Facile / + 5 ans

RDV parking des Cabanes de Fleury (43.213026, 3.237203)

Et si on trouvait une bouteille avec un message ? Ou d’autres merveilles ? Alors rendez-vous à l’embouchure de l’Aude où le fleuve et la mer nous déposent tous leurs trésors pour les collecter, les identifier.

Prévoir un seau.

+33 6 49 56 33 64

Fleury-d’Aude (Les Cabanes de Fleury) / Narbonnais

3 km / Facile / + 5 ans

RDV parking des Cabanes de Fleury (43.213026, 3.237203)

Et si on trouvait une bouteille avec un message ? Ou d’autres merveilles ? Alors rendez-vous à l’embouchure de l’Aude où le fleuve et la mer nous déposent tous leurs trésors pour les collecter, les identifier.

Prévoir un seau.