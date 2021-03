Paimbœuf Paimbœuf Loire-Atlantique, Paimbœuf ENQUÊTONS SUR LES HIRONDELLES ET MARTINETS Paimbœuf Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Paimbœuf

ENQUÊTONS SUR LES HIRONDELLES ET MARTINETS, 7 mai 2021-7 mai 2021, Paimbœuf. ENQUÊTONS SUR LES HIRONDELLES ET MARTINETS 2021-05-07 10:00:00 – 2021-05-07 11:30:00

Paimbœuf Loire-Atlantique Arpentons les ruelles de la ville à la recherche des nids de ces migrateurs venus se reproduire.

Jumelles et cartes en main, allons recenser le nombre de jeunes dans leurs nids pour une meilleure protection de ces espèces. Arpentons les ruelles de la ville à la recherche des nids de ces migrateurs venus se reproduire.

Jumelles et cartes en main, allons recenser le nombre de jeunes dans leurs nids pour une meilleure protection de ces espèces.

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Paimbœuf Autres Lieu Paimbœuf Adresse Ville Paimbœuf