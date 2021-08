Saint-Yzan-de-Soudiac Saint-Yzan-de-Soudiac Gironde, Saint-Yzan-de-Soudiac Enquête sur l’étang Saint-Yzan-de-Soudiac Saint-Yzan-de-Soudiac Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Yzan-de-Soudiac

Enquête sur l’étang Saint-Yzan-de-Soudiac, 26 août 2021, Saint-Yzan-de-Soudiac. Enquête sur l’étang 2021-08-26 10:00:00 – 2021-08-26 12:00:00 saint Izan Etang de Baraque

Saint-Yzan-de-Soudiac Gironde L’Etang de Baraque cache bien des secrets, Léon compte sur vos talents d’explorateur pour retrouver ses compagnons. Accompagné de guides de pêche et équipés d’une carte parcourez l’étang pour découvrir la vie étonnante des animaux. Ouvrez bien grand les yeux et les oreilles… L’Etang de Baraque cache bien des secrets, Léon compte sur vos talents d’explorateur pour retrouver ses compagnons. Accompagné de guides de pêche et équipés d’une carte parcourez l’étang pour découvrir la vie étonnante des animaux. Ouvrez bien grand les yeux et les oreilles… L’Etang de Baraque cache bien des secrets, Léon compte sur vos talents d’explorateur pour retrouver ses compagnons. Accompagné de guides de pêche et équipés d’une carte parcourez l’étang pour découvrir la vie étonnante des animaux. Ouvrez bien grand les yeux et les oreilles… dernière mise à jour : 2021-07-31 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Yzan-de-Soudiac Autres Lieu Saint-Yzan-de-Soudiac Adresse saint Izan Etang de Baraque Ville Saint-Yzan-de-Soudiac lieuville 45.14247#-0.38403