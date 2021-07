Brennilis Brennilis Brennilis, Finistère Enquête sur le castor Brennilis Brennilis Catégories d’évènement: Brennilis

Brennilis Finistère Brennilis Un arbre taillé en pointe de crayon? Des copeaux qui jonchent le sol? Des tas de bois dans la rivière? Autant d’indices qu’il va falloir étudier pour identifier à coup sûr le responsable. Venez mener l’enquête en famille et découvrez le monde discret de cet animal.

Inscription obligatoire au 06 07 22 91 77 avant 12h la veille de l’animation.

L’animation débutera à 14h. Durée 2h.

Plein tarif : 5€ – Tarif réduit : 2,5€ – Gratuit pour les moins de 12 ans.

Prévoir des bottes prêt possible dans la limite des stocks disponibles.

