De chez vous !, le mercredi 22 septembre à 18:00

Le développement des technologies XR* a permis de rendre accessible au plus grand nombre des expériences immersives. Ces technologies sont accessibles sur nos smartphones, notamment via les jeux et applications de réalité augmentée. Certains de ces jeux créent un véritable phénomène dès lors sortie, à l’instar de Pokémon Go qui propose au joueur d’évoluer dans le monde réel pour tenter de trouver les célèbres Pokémon cachés un peu partout. Malgré un engouement planétaire, le jeu a fait émerger certaines controverses, notamment lorsque des joueurs pénétraient dans des propriétés privées. Ainsi, Pokémon Go fait face à de nombreux enjeux : droits d’auteur, droit des biens, mais aussi collecte des données personnelles. La web conférence explorera toutes ces aspects juridiques relatifs aux jeux et applications XR via un cas concret. *La Réalité étendue (XR) regroupe les diverses formes de réalité immersives, comme la réalité augmentée (AR), la réalité mixte (MR) ou la réalité virtuelle (VR). **Intervenants :** _- Florence Cherigny_ : Maître de Conférences HDR à la Faculté de Droit et des Sciences Sociales de Poitiers – CECOJI – Université de Poitiers _- Etudiants de l’Université de Poitiers_ : Colin Dentin , Allan Bigarreau , Tatiana Makki, Ambrine Ben Drama Lis _- Baptiste Deneufbourg :_ CEO & Cofounder – Kalank **Événement en ligne**, via la plateforme Livestorm, **gratuit, sur inscription.** **Organisé par :** Eurekatech & Cobalt

