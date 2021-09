Pellevoisin Pellevoisin - Sanctuaire Notre Dame de la Miséricorde Indre, Pellevoisin Enfants adorateurs Pellevoisin – Sanctuaire Notre Dame de la Miséricorde Pellevoisin Catégories d’évènement: Indre

Pour les 3-7 ans, de 15h 30 à 17h : mini-adoration, catéchèse adaptée, jeux, goûter, avec un frère de Saint-Jean. Les enfants et les mamans prient aux intentions déposées au sanctuaire. **Renseignements et inscription :** Pour les 3-7 ans : mini-adoration, catéchèse adaptée, jeux, goûter, avec un frère de Saint-Jean Pellevoisin – Sanctuaire Notre Dame de la Miséricorde Sanctuaire Notre Dame de la Miséricorde, 3 rue Notre Dame, 36180 Pellevoisin Pellevoisin Les Boudureries Indre

