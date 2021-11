Clermont-Dessous Clermont-Dessous Clermont-Dessous, Lot-et-Garonne Energies nouvelles : réalisme ou utopie ? Clermont-Dessous Clermont-Dessous Catégories d’évènement: Clermont-Dessous

2021-11-30 18:00:00

Clermont-Dessous Lot-et-Garonne Clermont-Dessous Conférence par Claude BACCHIANA, géologue pétrolier.

Analyse des différents aspects financiers, environnementaux et de faisabilité des différentes sources d’énergies en vue de remplacer les énergies carbonées Conférence par Claude BACCHIANA, géologue pétrolier.

