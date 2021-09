Saint-Jean-le-Blanc île Charlemagne (base de loisirs) Loiret, Saint-Jean-le-Blanc Enduro 48 Heures de pêche de la carpe île Charlemagne (base de loisirs) Saint-Jean-le-Blanc Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Jean-le-Blanc

Enduro 48 Heures de pêche de la carpe île Charlemagne (base de loisirs), 1 octobre 2021, Saint-Jean-le-Blanc. Enduro 48 Heures de pêche de la carpe

du vendredi 1 octobre au dimanche 3 octobre à île Charlemagne (base de loisirs)

Notre association CARP’ORLEANS organise les 1.2.3, Octobre 2021 le 5ème Enduro National de pêche de la carpe sur le plan d’eau de la Base de loisirs de l’Ile Charlemagne. Cette compétition réunira donc 24 binômes venus de toute la France qui pêcheront pendant 48 heures non-stop. Venez nous voir ,nous vous accueillerons avec plaisir pour vous faire découvrir cette discipline.

visite libre

Carp’Orléans organise son enduro de la pêche à la carpe île Charlemagne (base de loisirs) Levée de la Chevauchée 45650 Saint Jean le Blanc Saint-Jean-le-Blanc Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T09:30:00 2021-10-01T15:00:00;2021-10-01T15:00:00 2021-10-01T01:00:00;2021-10-02T01:00:00 2021-10-02T23:59:00;2021-10-03T00:00:00 2021-10-03T10:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Saint-Jean-le-Blanc Autres Lieu île Charlemagne (base de loisirs) Adresse Levée de la Chevauchée 45650 Saint Jean le Blanc Ville Saint-Jean-le-Blanc lieuville île Charlemagne (base de loisirs) Saint-Jean-le-Blanc