Espace Scénique de Montission, le samedi 23 octobre à 15:00

**Par Allo Maman Bobo. Avec : Kristof Le Garff et Florent Gâteau.** **Mise en scène : Cécile Hurbault** Entrez, entrez dans la ronde des fées Un grain de folie un brin d’audace Entrez, entrez dans la ronde des fées Surtout n’oubliez pas le mot de passe ! Deux apprentis sorciers invoquent Morgane, Viviane, Mélusine, Circé, Carabosse et d’autres fées. Elles prennent vie sous vos yeux et vous entraînent aux portes de leur monde, aux confins du royaume de la magie. Un spectacle ensorcelant, une ronde pleine de malices et de maléfices. À partir de 5 ans

Tarif C : tarif unique 5€, billetterie en ligne

Conte – Marionnettes – Musique Espace Scénique de Montission Avenue Jacques Douffiagues Saint-Jean-le-Blanc Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T15:00:00 2021-10-23T16:30:00

