En vadrouille – Vertiges de l'amour – théâtre et chanson

Vivre Libre 44, le jeudi 23 septembre à 14:00

Vivre Libre 44, le jeudi 23 septembre à 14:00

Présentation d’une scène de la pièce de théâtre Vertiges de l’amour. Rencontrez le baron Monsieur de Brossarebourg et sa femme… Cette représentation aura lieu dans le cadre du projet socio-culturel En vadrouille porté par le théâtre La Ruche en lien avec le RIG, Vivre libre 44 CAES France Horizon, Habitants de Gaston Serpette. Un projet en partenariat avec le département de la Loire Atlantique.

Entrée libre

Vivre Libre 44
5 Rue Jules Noël, 44100 Nantes

2021-09-23T14:00:00 2021-09-23T14:40:00

