En route vers l'autonomie

du samedi 24 juillet au vendredi 30 juillet

du samedi 24 juillet au vendredi 30 juillet à Camping le Mar Estang

Le sejour se déroulera dans un camping Le Mar Estang en gestion libre, les ados se chargent de l’ensemble des repas, ils sont pleinement impliqués dans la programmation des visites et des activités. Les ados seront amenés dans un cadre ludique à: -tenue un blog -préparer 1 emission radio qui sera enregistrée au retour du séjour et servira de bilan -Mise en place d’un catalogue photos souvenirs -Redaction d’articles de presses à destination des journaux locaux (Carpentras) -Tenue d’un journal de bord sur les visites

50€ (+80€ optionnel)

dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale. Camping le Mar Estang, Canet-en-Roussillon

2021-07-24T09:00:00 2021-07-24T23:59:00;2021-07-25T00:00:00 2021-07-25T23:59:00;2021-07-26T00:00:00 2021-07-26T23:59:00;2021-07-27T00:00:00 2021-07-27T23:59:00;2021-07-28T00:00:00 2021-07-28T23:59:00;2021-07-29T00:00:00 2021-07-29T23:59:00;2021-07-30T00:00:00 2021-07-30T16:00:00

