En mode Equitation à la Jument Verte Odcvl – La Jument Verte, 16 août 2021-16 août 2021, Courlans.

En mode Equitation à la Jument Verte

du lundi 16 août au dimanche 22 août à Odcvl – La Jument Verte

### En Mode « EQUITATION » **Immersion totale dans le milieu professionnel de l’équitation, dans un centre partenaire d’Odcvl depuis plus de 20 ans. Labellisé Sport Etude Excellence pour son activité de formation des jeunes durant l’année scolaire, la Jument verte t’ouvre ses portes pour un stage exceptionnel ! Tes journées seront partagées avec du renforcement scolaire et de l’équitation.** Chaque jour du renforcement scolaire durant 2h00 (Français et Mathématiques) – Toutes les activités équestres seront abordées : dressage, voltige, promenade en forêt, hippologie… Tu pourras partager ta passion du cheval avec tous tes amis et les passionnés qui encadrent ton séjour. La Jument Verte c’est avant tout un contact direct avec les animaux, la vie en campagne au rythme des chevaux : des balades en pleine nature. Et enfin, à volonté : – Révision des galops avec l’équipe pour les volontaires. – Grands jeux collectifs et balades dans les prés et espaces du centre. – Veillées animées par l’équipe, soirée au coin du feu…

631€ les 7 jours, hors transport

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Odcvl – La Jument Verte courlans Courlans Jura



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-16T10:00:00 2021-08-16T23:59:00;2021-08-17T00:00:00 2021-08-17T23:59:00;2021-08-18T00:00:00 2021-08-18T23:59:00;2021-08-19T00:00:00 2021-08-19T23:59:00;2021-08-20T00:00:00 2021-08-20T23:59:00;2021-08-21T00:00:00 2021-08-21T23:59:00;2021-08-22T00:00:00 2021-08-22T16:00:00