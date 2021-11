Albi Théâtre des Lices Albi, Tarn En mode détente Théâtre des Lices Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

En mode détente

Théâtre des Lices, 19 décembre 2021, Albi.

Théâtre des Lices, le dimanche 19 décembre à 14:30

Bienvenue dans le monde burlesque des deux clowns Magic Ybos et Toto, de la troupe tarnaise «Récré magic.» Nos deux compères, accompagnés de marionnettes à fils et de chiens comédiens, font face à différents problèmes qui bousculent leur quotidien. Mais, ensemble, ils trouvent toujours une solution souvent inattendue mais tellement drôle ! Spectacle tout public _**Plus d’informations sur les événements organisés par la Ville d’Albi sur le site**_ [_**noel.albi.fr**_](https://www.mairie-albi.fr/fr/albi-fete-noel/) Le Théâtre des Lices enchanté ! Théâtre des Lices Passage Rabelais, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-19T14:30:00 2021-12-19T16:30:00

Théâtre des Lices
Passage Rabelais, 81000 Albi