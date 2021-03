Toulouse Halle aux Grains Haute-Garonne, Toulouse En live : Kirill Karabits Halle aux Grains Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

En live : Kirill Karabits Halle aux Grains, 13 mars 2021-13 mars 2021, Toulouse. En live : Kirill Karabits

Halle aux Grains, le samedi 13 mars à 18:00

### Concert diffusé en live [**Dans le cadre des Franco-Russes**](https://api-culture.toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/33443/En%20direct%20%3A%20Musicales%20Franco-Russes) Il est né en Ukraine, habite à Paris et se voue depuis quelques années à la redécouverte du patrimoine musical russe. Le chef Kirill Karabits est l’une des figures les plus excitantes de la direction d’orchestre. **Kirill Karabits**, direction

**Orchestre national du Capitole** ### Programme Prokofiev : _Le Lieutenant Kijé_ et la _Symphonie n°5_ _![]()_ ### Plus d’infos [Site de l’ONCT ](https://www.toulouse-metropole.fr/missions/culture/onct)

[Site des Musicales Franco-Russes](http://www.lesmusicalesfrancorusses.fr/) **![]()** **Infos pratiques :** **La programmation des Franco-russes sera diffusée sur les réseaux sociaux des Franco-russes et de l’Orchestre national du Capitole :** **> Facebook : **[Franco-Russes ; ](https://www.facebook.com/musicalesfrancorusses)[ONCT](https://www.facebook.com/ONCToulouse) **> YouTube : **[Franco-Russes; ](https://www.youtube.com/channel/UCt-7k40oujkkCOB6Bx3xyFA)[ONCT](https://www.youtube.com/channel/UCaMYnkGAAxB7_ooo5Wkqn2Q)

Gratuit

Culture Halle aux Grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-13T18:00:00 2021-03-13T18:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Halle aux Grains Adresse 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse